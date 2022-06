Ônibus gratuito - Foto: Divulgação

Ônibus gratuitoFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2022 12:46 | Atualizado 15/06/2022 12:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que a Empresa Pública de Transportes (EPT) vai aumentar a quantidade dos ônibus vermelhinhos que circulam pelo bairro de Itaipuaçu neste fim de semana, dias 17, 18 e 19/06. Com novos horários, o intervalo entre os coletivos, que fazem as linhas E21 (Inoã X Recanto via Itaocaia) e E36 (Itaocaia Circular) também será menor.

A alteração visa facilitar o acesso à Itaocaia Valley, loteamento de Itaipuaçu, para que moradores e turistas possam desfrutar da 1ª edição da Expo Valley, o evento rural que a Prefeitura e alguns parceiros realizam na Fazenda Itaocaia com diversas atrações gratuitas, como: exposição, palestras e oficinas, mostra de artesanato, espaço gourmet e shows.

Sendo assim, os horários dos ônibus Tarifa Zero durante o evento serão os seguintes:

- Linha E36 (Itaocaia Circular)

11h / 12h / 13h / 14h /15h / 16h / 17h / 18h / 19h / 20h / 21h / 22h /23h

- Linha E21 (Inoã X Recanto via Itaocaia)

• Saída de Inoã

12h20 / 13h20 / 14h / 14h40 / 15h20 / 16h / 16h40 / 17h20 / 18h / 18h40 / 19h20/ 20h / 20h40 / 21h20 / 22h20 /23h20

• Saída do Recanto

13h10 / 14h10 / 14h50 / 15h30 / 16h10 / 16h50 / 17h30 / 18h10 / 18h50 / 19h30/ 20h10 / 20h50 / 21h30 / 22h10 /23h10 / 00h