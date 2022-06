Combate ao trabalho infantil - Foto: Divulgação

Publicado 15/06/2022 09:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá fez ações educativas de combate ao trabalho infantil no município, nos comércios dos quatro distritos, nesta segunda e terça-feira (13 e 14/06). A iniciativa da Secretaria de Assistência Social, por meio do Serviço de Especializado em Abordagem Social (Seas), teve o objetivo de identificar esta violação de direitos e encaminhar para a rede socioassistencial – Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

As equipes, com assistentes sociais e psicólogos, fizeram abordagens em comércios, onde a presença de crianças é frequente, como bares, restaurantes, distribuidoras de doces e biscoitos, mercados e nos terminais rodoviários do Centro e de Itaipuaçu, mas nenhuma criança nessa situação foi identificada. Nos locais foram colados cartazes com informações sobre o serviço especializado e as pessoas podem denunciar o trabalho infantil em Maricá pelo telefone (21) 2637-3648.

A coordenadora do Seas, Tereza Machado, esclareceu que a ação teve o caráter educativo para sensibilizar os comerciantes a denunciarem as situações em que crianças que estão trabalhando quando deveriam estar nas escolas. “Muitas vezes a criança trabalha para ajudar a família. Queremos identificar a família e encaminhá-la aos serviços da assistenciais da Prefeitura. Lugar de criança é na escola. Fizemos esta ação pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12/06, e para divulgar o nosso serviço na cidade”, destacou Tereza.