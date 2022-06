Circuito Ecológico - Foto: Clarildo Menezes

Circuito EcológicoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 14/06/2022 09:12 | Atualizado 14/06/2022 09:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste sábado (18/6) mais uma edição do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá com a travessia Cassorotiba-Parapente-Retiro, que corta parte da região rural da cidade. A caminhada é classificada como pesada pelos organizadores, com partes onde há subidas e descidas íngremes com um total de 12 quilômetros e seis horas de duração, incluindo subida, almoço, descanso e descida. As inscrições podem ser feitas na quinta-feira (16), a partir das 13h, pelo link: https://forms.gle/q7cG2vEeNQ4oQFBZ6 .

O ponto de encontro será às 8h no quilômetro 15 da rodovia RJ-106, em Inoã, em frente ao ponto de ônibus no sentido Tribobó. Partindo do ponto final do ônibus em Cassorotiba, o grupo subirá até a rampa de parapente no Camburi, de onde se contempla uma das mais belas vistas da cidade e que tem ainda uma Tirolesa e um balanço panorâmico. Haverá almoço opcional no local com valor em torno de R$ 25 por pessoa – um dos objetivos é estimular o comércio local nas áreas de ecoturismo. Em seguida, os caminhantes descem pelo bairro do Retiro até a rodovia, onde a atividade é finalizada na altura do km 25.

A recomendação a quem for participar é levar ao menos dois litros de água, lanche, protetor solar, repelente, canga para sentar-se na grama e remédios de uso pessoal, além de calçado apropriado e roupas leves. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá (Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº - Centro) ou pelo telefone (21) 97107-8991.