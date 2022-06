Junho violeta, unidos contra a agressão ao idoso - Foto: Divulgação

Junho violeta, unidos contra a agressão ao idosoFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2022 12:11 | Atualizado 13/06/2022 12:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove no Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa (15/06), das 9h às 12h, um café da manhã com bate-papo, apresentações de dança cigana, zumba e do grupo musical da Terceira Idade, além de palestra com a assistente social Margarete Fernandes, o psicólogo Luiz Otávio Costa da Silva e a fisioterapeuta e doutora em Saúde Pública Priscila Pazos, abordando o tema “Violência contra o idoso”, na sede da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade.

“Em tempos de pandemia, a data ganhou ainda mais evidência devido ao aumento de crimes contra os nossos idosos. O isolamento social teve várias repercussões negativas, dentre elas o aumento da violência intrafamiliar. Com isso, a nossa secretaria tem como objetivo a prevenção, reabilitação e inclusão social para a melhoria e qualidade de vida das pessoas idosas”, disse o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.

Junho Violeta

Como forma de alertar para esta violência, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu junho como o mês para sensibilizar a sociedade sobre o Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, sendo definido como Junho Violeta. A data visa levar à disseminação da compreensão da violência como violação aos direitos humanos. O objetivo é garantir o envelhecimento de forma saudável, tranquila e com dignidade.

Violência contra o idoso

De acordo com os números do relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado em 2019, onde 37,7 milhões são pessoas idosas com 60 anos ou mais, a negligência é o tipo de violência mais comum contra o idoso, representando 41% do total das denúncias, seguindo da violência psicológica (24% das denúncias), abuso financeiro (20%), violência física (12%) e a violência institucional (2%). Ainda de acordo com dados divulgados, em torno de 65% dos suspeitos denunciados têm parentesco direto com a vítima, como filhos, noras ou genros.

Logo, de acordo com os dados, no primeiro semestre de 2021, os números de violências registradas ultrapassaram 33 mil denúncias. A violência contra o idoso pode vir de várias formas e, muitas delas, acontecem dentro da própria casa, são elas: física, psicológica ou o abandono. Para denunciar um caso de violência é só ligar para o Disque 100.