Carro que pegou fogo na Gamboa em MaricáFoto: Carlos Alberto

Publicado 13/06/2022 09:29 | Atualizado 13/06/2022 09:57

Maricá - Na noite da última sexta-feira (10) um automóvel ficou completamente destruído após pegar fogo no bairro da Gamboa, na região central da cidade.

Segundo informações, quando o proprietário percebeu que o automóvel começou a pegar fogo ele se afastou, rapidamente as chamas tomaram conta do carro assustando pedestres que estavam no local.

Todos se afastaram do carro e os Bombeiros do Destacamento de Maricá foram acionados que chegaram rapidamente e conseguiram apagar as chamas.

O carro ficou completamente destruído, ainda não se sabe o que fez o veículo pegar fogo.