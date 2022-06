Mulher acidentada sendo socorrida - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2022 12:56 | Atualizado 10/06/2022 12:57

Maricá - Um acidente de trânsito deixou uma mulher gravemente ferida, a batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) em um cruzamento em Itaipuaçu.

A colisão foi entre dois veículos; uma motocicleta e um caminhão e foi na Rua 04 com a Rua 33, no Jardim Atlântico Central.

A mulher estava na motocicleta e com a forca da colisão ela foi jogada longe no chão e ficou com vários escoriações e ferimentos pelo corpo.

Tanto os Bombeiros como o SAMU foram chamados e chegaram rapidamente e prestaram os primeiros socorros.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro de Maricá.