Pássaros silvestres apreendidos - Foto: Carlos Alberto

Pássaros silvestres apreendidosFoto: Carlos Alberto

Publicado 09/06/2022 13:01 | Atualizado 09/06/2022 14:02

Maricá - A Polícia Militar Ambiental apreendeu nesta quinta-feira (9) vários pássaros silvestres mantidos em cativeiro de forma ilegal, no bairro do Retiro na região central de Maricá.

Após receberem denúncias anônimas, os agentes foram até um sítio quando constataram o crime; diversos pássaros silvestres mantidos em gaiolas.

O responsável por manter os animais silvestres nessas condições sofrerá as sanções da Lei, e todas as aves foram encaminhadas para a 82ª DP no centro de Maricá para o registro do caso.

Os pássaros serão levadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres.