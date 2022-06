Entrega dos tablets para alunos do ensino público - Foto: Evelen Gouvêa

Entrega dos tablets para alunos do ensino públicoFoto: Evelen Gouvêa

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, iniciou a entrega dos 12.500 tablets com acesso à internet para uso de estudantes da rede municipal de ensino do 4º ao 9º ano. Nesta quarta-feira (08/06), alunos do 4º ano da Escola Municipal Professora Dirce Marinho Gomes, em Ponta Grossa, começaram a receber o equipamento, que conta com chip 4G para acesso à internet. O equipamento auxiliará na inclusão digital, no desenvolvimento da cultura digital dos alunos, além de reforçar conteúdos em casa a partir de vídeos e atividades lúdicas.

A entrega do tablet é feita para o aluno, porém o responsável legal precisa estar presente. Mãe da aluna Maria Júlia Brites, Gleicy Brites acredita que o aprendizado será melhor com o uso da tecnologia. “Minha filha e outros alunos melhorarão bastante o aprendizado, pois o acesso à internet auxilia. Sabemos que muitas crianças não têm acesso à internet e os tablets irão possibilitar essa inclusão”, contou a mãe.

Apoio e fortalecimento da aprendizagem

A aquisição dos tablets faz parte dos investimentos para apoiar e fortalecer a recomposição das aprendizagens, potencializar os processos educativos e avaliações diagnósticas, principalmente diante do cenário ocasionado pela pandemia da Covid-19.

O engenheiro civil, Felipe Noujim, pai do Henrique Noujaim, de 9 anos, destacou que o uso destes equipamentos contribuirá para o ensino de cada aluno. “Sabemos que a tecnologia está avançando a cada dia. A pandemia nos mostrou que precisamos nos inteirar com informática, para possibilitar o ensino à distância e melhorar a educação, estimulando as crianças a se acostumarem também com este universo. Meu filho tem autismo e a tecnologia dá a ele um aprendizado melhor”, ressaltou.

Para a Diretora da escola, Carina Moura, o investimento é o diferencial na educação. “Vivemos em um mundo tecnológico. O tablet veio para inovar a educação. A gente já vem vivendo desde 2020 o processo de transformação tecnológica, motivada pela pandemia. Hoje, o tablet e o computador são os nossos olhos e canetas. Eles atraem muito os alunos, o que aumenta a vontade de aprender”, finaliza.

Auxílio Conectividade

Os professores da rede já receberam o auxílio conectividade para adquirir equipamentos tecnológicos de livre escolha – motivo pelo qual não receberão os tablets. A equipe técnica da secretaria terá à sua disposição 77 desses dispositivos, à margem dos destinados aos estudantes.