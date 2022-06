Atronomia - Foto: Arquivo MAIS

AtronomiaFoto: Arquivo MAIS

Publicado 07/06/2022 16:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, realiza nesta quinta-feira (09/06), o 1° Encontro de Astronomia, a partir das 14h, no auditório Manoel Lago, no Banco Mumbuca. O encontro abordará a importância da astronomia, a educação e uma viagem a história do universo, entre outros temas.