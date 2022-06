Carro clonado apreendido - Foto: Pedro Ferrer

Carro clonado apreendidoFoto: Pedro Ferrer

Publicado 07/06/2022 14:05 | Atualizado 07/06/2022 14:25

Maricá - A Guarda Municipal através do CIOSP (Centro Integrado de Operações da Segurança Pública) conseguiu aprender dois automóveis clonados em pouco menos de 24 horas.



Todas as duas ações contaram com o apoio da Polícia Militar.



O primeiro clone foi apreendido na noite de ontem (6), por volta das 23:40 da noite, o CIOSP entrou em contato via rádio com policiais militares do PROEIS que estavam realizando um patrulhamento de rotina em Itaipuaçu, e as informações do veículo (um automóvel Onix) foram passadas, foi quando os agentes abordaram o veículo e o condutor na Avenida Zumbi do Palmares, no Barroco.



Tanto o carro clonado como o motorista foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá).

A segunda apreensão de automóvel clonado foi realizada no início da tarde desta terça-feira (7), em Bambui.



Policiais Militares foram informados pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações da Segurança Pública) sobre um possível automóvel clonado que estava sendo levado em um reboque, o carro, um HB 20 preto com a placa LRl6H23 clonado.



O condutor do reboque foi levado juntamente com o automóvel apreendido para a 82ª DP (Centro de Maricá) e enquadrado no artigo 180.