Homem se deita no meio da rua para ser atropelado pelos carros - Foto: Carlos Alberto

Publicado 06/06/2022 22:06 | Atualizado 06/06/2022 22:08

Maricá - Na noite desta segunda-feira (6) um homem tentou se suicidar no Centro de Maricá.



Populares relataram que o homem estava completamente transtornado e num surto se jogou no meio da Rua Ribeiro de Almeida na intenção de ser atropelado por algum veículo.



Mesmo com trânsito intenso na via, motoristas desviaram do homem que estava deitado no meio da rua.

Foram os comerciantes que perceberam o movimento estranho e conseguiram convencer o homem a sair do meio da rua.

A Guarda Municipal juntamente com o Policia Militar foi acionada e chegaram rapidamente no local para ajudar a controlar a situação.