Barões da RisadinhaFoto: Internet

Publicado 04/06/2022 21:38 | Atualizado 04/06/2022 21:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove uma das mais tradicionais festas do ano na cidade, o Arraiá de Maricá, que desta vez chega a nove bairros da cidade em 12 dias de festa durante quatro finais de semana, entre os dias 17 de junho a 10 de julho. Ao todo, serão 75 shows de 25 artistas da região e também de nomes consagrados nacionalmente, como as cantoras Paula Fernandes e Lucy Alves e o grupo Barões da Pisadinha. Com decoração de festa junina, o evento terá apresentações de dança caipira (quadrilha) e as tradicionais barraquinhas de comidas típicas, além de diversas brincadeiras.

As estruturas do arraiá serão montadas nos bairros do Caju, Itaipuaçu (próximo ao Peixão) e Cordeirinho entre os dias 17 e 26/06. Em São José de Imbassaí, a festa será no primeiro fim de semana, de 17 a 19/06. Do dia 1º a 3/07, o arraiá acontece no Spar, Itaocaia Valey, Ponta Negra e na Barra de Maricá. A festa em Barra de Maricá continua entre os dias 8 e 10/07, juntamente com o bairro Santa Paula. A programação musical terá início sempre às 18h30 com diversos artistas da cidade e convidados.

"Depois de dois anos sem uma festa desse porte, estamos voltando a oferecer o Arraiá de Maricá à nossa população e aos nossos visitantes, que sempre foi um sucesso de público em anos anteriores. Podemos dizer que estamos numa retomada dessas atividades, pois já trouxemos o aniversário, o FestMar, estamos ampliando o Espraiado de Portas Abertas e ainda vamos fazer o Natal melhor que os outros que fizemos. Tem muita coisa boa a caminho”, adiantou o secretário de Turismo de Maricá, Robson Dutra.

Confira a programação do Arraiá de Maricá:

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO

SÃO JOSÉ

18H30 – RICHARD VIANNA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – CRISTIAN SULIVAN

CAJU

18H30 – FORRÓ BOM D+

20H30 – QUADRILHA

21H30 – BANDA COMICHÃO

ITAIPUAÇU (PEIXÃO)

18H30 – MARIANNA CUNHA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – BARÕES DA PISADINHA

CORDEIRINHO

18H30 – GIVAN E JUNIOR

20H30 – QUADRILHA

21H30 – FELIPE FANTIN

SÁBADO, 18 DE JUNHO

SÃO JOSÉ

18H30 – EDINHO MANHOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY & RICY

CAJU

18H30 – TATIANA FRANÇA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

ITAIPUAÇU

18H30 – FORRÓ BOM D+

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RHOAN VICTOR

CORDEIRINHO

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – BANDA COMICHÃO

DOMINGO, 19 DE JUNHO

SÃO JOSÉ

18H30 – DOUGLAS KALI

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RODRIGO BALLA

CAJU

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICHARD VIANNA

ITAIPUAÇU

18H30 – FORRÓ BRASIL

20H30 – QUADRILHA

21H30 – BANDA COMICHÃO

CORDEIRINHO

18H30 – EDINHO MANOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – TATIANA FRANÇA

SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO

CAJU

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

ITAIPUAÇU

18H30 – EDINHO MANHOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RODRIGO BALLA

CORDEIRINHO

18H30–MARIANNA CUNHA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

SÁBADO, 25 DE JUNHO

CAJU

18H30 – LUIS FERNANDO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RODRIGO BALLA

ITAIPUAÇU

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

CORDEIRINHO

18H30 – BETINHO BAHIA E ISMAYER ALVES

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

DOMINGO, 26 DE JUNHO

CAJU

18H30 – BETINHO BAHIA E ISMAYER ALVES

20H30 – QUADRILHA

21H30 – MARIANNA CUNHA

ITAIPUAÇU

18H30 – FORRÓ BRASIL

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LÉO LIMA

CORDEIRINHO

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

SEXTA-FEIRA, 1º DE JULHO

SPAR

18H30 – TRIO ESPÍRITO SANTO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – TATIANA FRANÇA

PONTA NEGRA

18H30 – TATUDOEMCASA

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

ITAOCAIA VALEY

18H30 – FORRÓ BRASIL

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY E RICY

BARRA DE MARICÁ

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

SÁBADO, 02 DE JULHO

SPAR

18H30 – DIDA SHOW

20H30 – QUADRILHA

PONTA NEGRA

18H30 – DIDA SHOW

20H30 – QUADRILHA

21H30 – CRISTIAN SULIVAN

ITAOCAIA VALEY

18H30 – JORGINHO DOUG

20H30 – QUADRILHA

21H30 – MARIANNA CUNHA

BARRA DE MARICÁ

18H30 – EDINHO MANHOSO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – LUCY ALVES

DOMINGO, 03 DE JULHO

SPAR

18H30 – RHOAN VICTOR

20H30 – QUADRILHA

21H30 – CRISTIAN SULIVAN

PONTA NEGRA

18H30 – BETINHO BAHIA E ISMAYER ALVES

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RONY & RICY

ITAOCAIA VALEY

18H30 – DIDA SHOW

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

BARRA DE MARICÁ

18H30 – JORGINHO DOUG

20H30 – QUADRILHA

21H30 – RICKSON MAIOLI

SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO

SANTA PAULA

21H30 – JORGINHO DOUG

BARRA DE MARICÁ

18H30 – RHOAN VICTOR

20H30 – QUADRILHA

21H30 – FELIPE FANTIM

SÁBADO, 09 DE JULHO

SANTA PAULA

21H30 – TATUDOEMCASA

BARRA DE MARICÁ

18H30 – MONIQUINHA ÂNGELO

20H30 – QUADRILHA

21H30 – JOÃO GABRIEL

DOMINGO, 10 DE JULHO

SPAR

21H30 – RHOAN VICTOR

BARRA DE MARICÁ

18H30 – MARIANNA CUNHA

20H30 – QUADRILHA

21h30 – PAULA FERNANDES

23H30 – SINFÔNICA AMBULANTE