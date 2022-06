Imagem Santa Rita de Cássia - Foto: Divulgação

Publicado 03/06/2022 13:03 | Atualizado 03/06/2022 13:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, concluiu a restauração da imagem de Santa Rita de Cássia. A imagem retornou, na terça-feira (31/05), à praça que leva o nome da beata, localizada na Rua 89, próximo ao canal, em Itaipuaçu.

A restauração da escultura sacra durou cerca de uma semana e foi executada pela Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), após apresentar sinais de deterioração, devido à ação do tempo e a maresia, já que fica próxima da praia. A imagem da santa foi instalada no local em maio de 2016 e é a segunda vez que passa por restauro.

“A imagem de Santa Rita de Cássia, depois de passar por todo o processo de restauração volta à comunidade. A santa já faz parte do local e a restauração mostra zelo, cuidado e respeito com a fé da população”, disse a coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado.

Santa Rita de Cássia

Santa Rita de Cássia foi beatificada no ano 1627, em Roma, pelo Papa Urbano VIII. Sua canonização foi no ano de 1900, em 24 de maio, pelo Papa Leão XIII, e sua festa é comemorada no dia 22 de maio. A santa é padroeira das causas impossíveis, dos doentes, das mães e das mulheres que sofrem violência doméstica. Em Itaipuaçu, a Capela de Santa Rita de Cássia, onde são realizadas missas, começou a ser construída em 2007 e foi inaugurada em 2009.