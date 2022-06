Loja de utilidades é assaltada em Maricá - Foto: Pedro Ferrer

Publicado 03/06/2022 09:41 | Atualizado 03/06/2022 09:46

Maricá - Uma tradicional loja da região central da cidade foi assaltada no final da tarde da última quarta-feira (01).

Segundo informações, o assaltante entrou na loja de utilidades do lar com uma arma e anunciou o assalto.

A loja estava aberta, com clientes que ficaram apavorados com a atitude cara de pau do ladrão.

O meliante realizou o assalto e fugiu rapidamente em seguida.

O crime foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá.