Ônibus vermelinho, no terminal de MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 02/06/2022 20:41 | Atualizado 02/06/2022 20:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove neste fim de semana (4 e 5/06), mais uma edição do Espraiado de Portas Abertas, pela primeira vez em dois dias, no sábado, das 9h às 21h, e no domingo, das 9h às 17h, e contará com Vermelhinhos extras para moradores e visitantes fazerem o passeio com Tarifa Zero.

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai disponibilizar 19 horários a mais da linha E06 (Espraiado), no sábado (04/06) e mais 14 horários no domingo (05/06), com saídas da Rodoviária do Povo (Centro) e do ponto final do bairro Espraiado com destino ao Centro.

Sábado (04/06):

A saída da Rodoviária do Povo (Centro) em direção ao bairro rural pode ser feita às: 8h30, 9h10, 9h50, 10h30, 11h10, 11h50, 12h30, 13h10, 13h50, 14h30, 15h10, 15h50, 16h30, 17h10, 17h50, 18h30, 19h10, 19h50 ou às 20h30.

Na volta, os coletivos partem do ponto final no Espraiado em direção ao Centro, nos seguintes horários: 9h, 9h40, 10h20, 11h, 11h40, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 15h, 15h40, 16h20, 17h, 17h40, 18h20, 19h, 19h40, 20h20 e 21h.

Domingo (05/06):

A saída da Rodoviária do Povo (Centro) em direção a Espraiado será às: 8h30, 9h10,9h50, 10h30, 11h10, 11h50, 12h30, 13h10, 13h50, 14h30, 15h10, 15h50, 16h30 ou às 17h10.

A volta do bairro rural acontece com intervalos de 40 minutos, a partir das 9h40 ,10h20, 11h, 11h40, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 15h, 15h40, 16h20, 17h, até às 17h40.

Espraiado de Portas Abertas versão junina

A edição de junho terá a temática de festa junina. Nos dois dias, o prato oferecido pelos restaurantes será a feijoada, com preços variados. Haverá também diferentes atrações musicais nos locais que integram o circuito. Os visitantes podem fazer uma visita à Fazenda Pública Joaquín Piñero (antiga Fazenda Ibiaci), onde acontece a distribuição de horta de coco (cascas da fruta com mudas já plantadas), mudas de capim limão e banana desidratada, além da degustação de chá de capim limão.

O evento sediará, ainda, as feiras de Agricultura Familiar e de Artesanato de Maricá (Feirarte). O acesso à fazenda fica ao lado da capela de São Jorge, com entrada próxima ao retorno de Ponta Negra.