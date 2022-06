Empresa de Energia Elétrica, ENEL - Foto: Divulgação

Publicado 01/06/2022 15:43 | Atualizado 01/06/2022 15:43

Maricá - A Distribuidora de energia elétrica ENEL entrou em contato com nossa redação pedindo direito de resposta a uma matéria publicada dia 26 de maio, onde informamos uma multa aplicada pela Secretaria do Consumidor da Prefeitura municipal de Maricá.



Essa informação chegou até nossa redação através de fonte confiável e oficial da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Maricá. Todas as matérias publicadas por nós são devidamente apuradas e publicadas com informações tiradas de fontes seguras.



Matéria no link abaixo:

https://odia.ig.com.br/marica/2022/05/6409526-enel-e-multada-em-mais-de-rs-2-milhoes.html



Em nota a concessionária responde:



" A Enel Distribuição Rio informa que não houve aplicação de multa por parte de Secretaria de Defesa do Consumidor de Maricá. A distribuidora recebeu um documento com questionamentos do órgão e responderá à secretaria no prazo determinado, detalhando as ações da companhia para a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado na região. A companhia acrescenta que investiu, apenas nos últimos três MH anos, mais de R$2,6 bilhões na modernização e expansão da rede elétrica em sua área de concessão. Esse investimento contribuiu para a redução de 61% na frequência média das interrupções de energia (FEC por Unidade Consumidora) e de 35% na duração média das interrupções (DEC por Unidade Consumidora) na comparação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. "



A redação do Jornal O Dia de forma democrática está aberta a informações oficiais e cede direito de resposta a qualquer instituição.