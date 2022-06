Bilhete único univesitário - Foto: Vinicius Manhães

A Prefeitura de Maricá entrega no próximo sábado (04/06) dois mil novos cartões do Bilhete Único Universitário. Com dez anos de existência, o programa passa a contemplar seis mil alunos de cursos técnicos e de faculdades, incluindo estudantes do Passaporte Universitário que recebem o benefício de transporte gratuito. O Bilhete Único Universitário é destinado a alunos que comprovem moradia em Maricá e o valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência de cada um.

A entrega acontece no Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel, na região central, das 9h às 17h. A Secretaria de Assistência Social, responsável pela gestão do programa, vai disponibilizar 20 mesas, divididas por ordem alfabética, para agilizar o atendimento.

O secretário Jorge Castor destaca que, caso o estudante não possa comparecer, o benefício poderá ser retirado pelo pai, mãe, marido ou esposa com procuração registrada em cartório com data máxima de até 90 dias.

“Os cartões serão entregues aos alunos no sábado. Quem não comparecer somente poderá retirar o cartão na Secretaria após o dia 1º de julho. Isso é necessário para evitar filas, já que realizamos atendimentos de outros serviços diariamente, como acolhimento, informações sobre os CRAS, de programas do governo federal, entre outros”, afirma Castor.

Documentos

O estudante deverá comparecer com cópias do Registro Geral (RG) e CPF para retirar o benefício. No caso de pai, mãe, marido, esposa ou qualquer outra pessoa é necessário apresentar cópias do RG e CPF dos mesmos, do aluno e a procuração registrada em cartório.

Para mais informações sobre o Bilhete Único Universitário, os interessados podem procurar a Secretaria de Assistência Social, na Rua Domício da Gama 65, loja 01, Centro (em frente ao Cine Henfil). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone 2634-9833.