Oficina do Plano de MobilidadeFoto: Anselmo Mourão

Publicado 01/06/2022 09:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta terça-feira (31/05) as oficinas com gestores das secretarias municipais e autarquias para identificar problemas e elaborar estratégias, soluções e aperfeiçoar o Plano de Mobilidade Urbana do município. As atividades com os representantes do governo continuam nesta quarta e quinta-feira, dias 01 e 02/06, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Centro. A outra etapa, marcada para os dias 10, 11, 24 e 25 de junho nos quatro distritos, será com os moradores, que poderão sugerir ideias para melhorar o sistema de mobilidade da cidade.

As oficinas com os representantes da administração municipal foram divididas em três etapas. No primeiro dia, foi feita a classificação, revisão da hierarquização do sistema viário existente e organização da circulação em condições seguras e humanizadas. Nesta quarta-feira (01/06), o tema da discussão será a qualificação das calçadas e promoção da acessibilidade universal, com criação de condições adequadas à circulação de ciclistas, priorização do transporte coletivo e sistemas integrados, além do controle e desestímulo ao uso do transporte motorizado individual. No último dia, na quinta-feira (2), os gestores discutem sobre acessibilidade, transporte coletivo e escolar para a área rural, transporte de cargas e mercadorias; e estruturação de uma política tarifária que proporcione a redução do custo do transporte coletivo urbano.

O arquiteto e consultor do Plano de Mobilidade da Secretaria de Urbanismo, Geraldo Moura, explica que esta etapa é uma pesquisa de preferência para obter as impressões dos gestores acerca de aspectos da mobilidade urbana.

“É uma oportunidade para que os representantes das secretarias e autarquias, dentro de suas competências, possam opinar e ajudar na construção do diagnóstico da mobilidade de Maricá”, disse o consultor, que acrescentou como serão as oficinas com a população. “Com os moradores vamos debater temas gerais, com ênfase nos problemas. A gente quer que em cada bairro o munícipe diga o que o preocupa na área de mobilidade, nos deslocamentos, no transporte que ele utiliza. Muitas vezes é a participação da população que indica, com mais precisão, o que falta na cidade”, completou.

O secretário municipal de Urbanismo, Celso Cabral, reforça que o objetivo das oficinas é gerar elementos técnicos necessários à identificação de desejos e expectativas por meio de entrevistas e dinâmicas de discussão com agentes da gestão municipal e com os moradores.

“Queremos saber qual a expectativa deles em relação à mobilidade no município, para promover essa integração no tema, fazendo com que todos os setores da gestão participem, opinem, pois cada secretaria e individuo tem uma vivência de mobilidade urbana”, disse Cabral.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica na Rua Domício da Gama, em frente ao Cine Henfil, no Centro.

Inscrições online para moradores

As oficinas com a população serão realizadas no Centro de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, no Centro (10/06); na Escola Municipal Lucio Thomé Guerra Feiteira, em Cordeirinho, distrito de Ponta Negra (11/06); na Escola Municipal Professor José Carlos de Almeida e Silva, em Inoã (24/06); e no Centro de Educação Infantil Municipal Valéria Ramos Passos, Itaipuaçu (25/06).

As inscrições estão abertas e são feitas no portal do Plano de Mobilidade da prefeitura - www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/. Basta clicar em 'participe' e preencher o cadastro online.

Pesquisas domiciliares e nos ônibus

Essa é mais uma etapa para criação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Em maio, pesquisadores da Secretaria de Urbanismo fizeram abordagens nos domicílios e nos ônibus para entender como as pessoas se deslocam pela cidade. Os moradores responderam questionários informando nome, idade, sexo, local de trabalho, local de estudo, telefone, quantidade de moradores, se possui alguma deficiência, se possui automóveis e a quantidade; se já sofreu algum acidente; se almoça em casa; qual origem da viagem; horário de saída; qual destino da viagem; horário de chegada; e modo de transporte.

A pesquisa também inclui levantamentos sobre a origem e o destino das cargas urbanas, a contagem de pedestres, ciclistas e veículos e a medição da velocidade média dos veículos em determinados pontos da cidade.

Segundo Cabral, atividades desse tipo são fundamentais na hora de planejar ações que vão melhorar a qualidade de vida da população. “Com os levantamentos e estudos realizados, conseguiremos direcionar as iniciativas que vão impactar e melhorar a qualidade nos deslocamentos urbanos e a dinâmica em Maricá”, enfatiza o secretário.

As informações coletadas junto à população serão incluídas no planejamento para garantir condições de deslocamento de forma sustentável, eficiente, acessível e ágil. O site do Plano de Mobilidade está no ar e contém documentos, informações e formulários de pesquisas.