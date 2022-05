Motociclista morto em acidente - Foto: Divulgação

Motociclista morto em acidenteFoto: Divulgação

Publicado 31/05/2022 09:48 | Atualizado 31/05/2022 11:01

Maricá - Um acidente deixou um homem morto na estrada que liga Maricá a Itaborai no início da noite de ontem (30).

O acidente aconteceu no KM 13 na estrada de Ubatiba. O condutor da motocicleta ao tentar cortar um caminhão se chocou com um automóvel.

O piloto da motocicleta morreu na hora e o motorista do automóvel nada sofreu.

Bombeiros foram chamados constatando a morte do condutor da motocicleta.

A Guarda Municipal e Policiais Militares do BPRv ajudaram no controle do trânsito.

O corpo do motociclista foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil e levado ao IML.