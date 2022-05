Campanha lançada pela Prefeitura de Maricá para comemorar seus 208 anos de emancipação político administrativa em 26/05: Cidade que Abraça - Katito Carvalho

Publicado 31/05/2022 08:00

A campanha "Cidade que Abraça", lançada pela Prefeitura de Maricá para comemorar seus 208 anos de emancipação político-administrativa, em 26/05, foi marcada por uma série de ações nas áreas de educação, cultura, meio ambiente, economia e tecnologia.

Pensada com base na capacidade de acolhimento da cidade em abraçar as causas sociais, o desenvolvimento e a sustentabilidade, a mensagem classifica Maricá como a capital da inclusão social, das políticas agroecológicas, do acesso ao ensino universitário, da moeda social e do transporte público gratuito.



"É importante lembrar que toda a nossa política de governo é voltada para dar dignidade ao povo maricaense, abraçando cada pessoa em sua diversidade. Isso tem a ver com comida na mesa, moradia, educação, saúde, segurança e dinheiro no bolso. Não é à toa que batemos, todos os meses, recordes de criação de vagas de empregos formais. É sem fome, e com educação e trabalho que nós vamos desenvolver nossa sociedade, movendo as pessoas para fazer o seu melhor", explicou o prefeito Fabiano Horta.



No dia do aniversário, 26/05, a celebração começou cedo, com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil em frente à sede da Prefeitura, com direito a cerimonial da Guarda Municipal e um coral, formado por alunos de três escolas da rede municipal de ensino.



"Só faz sentido construir uma cidade se ela for para as pessoas, para todas elas. Nossa preocupação principal é dar oportunidades, realizar a inclusão, o acolhimento e valorizar a vida, o cuidar do outro. É isso que buscamos em Maricá e é também um chamado coletivo para estarmos nas ruas, convivendo com nossas diferenças. Maricá tem inúmeras vocações que vão do turismo à cultura, tendo recebido figuras ilustres como Darcy Ribeiro, João Saldanha e Maysa, e agora vamos buscar sua vocação para a sustentabilidade. É o nosso foco nos próximos anos", disse o prefeito, na solenidade.



De lá, Fabiano Horta seguiu para a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, onde participou da missa solene. À noite, prestigiou a entrega dos 76 títulos de cidadão maricaense na Sessão Solene, que aconteceu no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) ProfessoraZilcaLopes da Fontoura.



Estavam entre os agraciados: o comandante da 6ª Cia. do 12º Batalhão de Polícia Militar, capitão Rafael Nunes e o sambista Claudinho Guimarães in memoriam, representado pela esposa, Cristiane Bravo.

Vanessa da Mata faz grande show

A atração principal da festa pelos 208 anos de Maricá: Vanessa da Mata lotou a orla de Araçatiba - Marcos fabrício

O show principal da comemoração ao aniversário de 208 anos da cidade foi da cantora Vanessa Mata, que lotou a orla de Araçatiba. Além dela, diversas atrações musicais lotaram os outros três palcos – foram um em cada distrito, de quinta-feira (26/05) a domingo (29) –: Praça dos Gaviões (Itaipuaçu); Orla das Amendoeiras (São José do Imbassaí); e em Ponta Negra.

Entre os sucessos apresentados por Vanessa da Mata, estavam as famosas "Boa sorte", "Ainda bem" e "Não me deixe só", além de músicas poéticas e intuitivas do sétimo álbum "Quando deixamos nossos beijos na esquina".

Quem abriu o show foi a maricaense Bruna Mandz, feliz pela oportunidade após dois anos de pandemia, em que o aniversário da cidade foi comemorado apenas virtualmente. O apresentador da noite foi o ex-BBB Arthur Picoli, que mais cedo deu um passeio por Maricá com a gari da Somar, Ana Paula Rodrigues Cacau, estrela da campanha de aniversário "Cidade que Abraça".

A Sinfônica Ambulante animou o público na Praça Tiradentes.

Dia Municipal do Evangélico – Na noite anterior (25/05), a cantora Marine Friesen, um dos grandes nomes da nova geração gospel, reuniu uma multidão no "Maricá para Cristo". O encontro é fruto de uma parceria da Prefeitura com a Associação de Ministros Evangélicos.

Serviços itinerantes na Praça Orlando de Barros Pimentel

Serviços itinerantes à disposição de moradores e visitantes na Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) - Katito Carvalho

Quem passou pela Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) encontrou serviços itinerantes. Além de retirar a 2ª via de documentos como a certidão de nascimento, casamento e óbito e a declaração de hipossuficiência (isenção de taxas) para o Detran e de receber orientação jurídica ou informações sobre as atividades desenvolvidas pela Assistência Social, moradores e turistas puderam levar para casa mudas de árvores. Foram mais de 200 espécies, como aroeira e ipê-rosa.

A criançada se divertiu com as atividades lúdicas de Saúde Bucal, os personagens vivos e recreadores da Caravana Mais Esporte e Lazer e em atividades como muro de escalada e touro mecânico. Teve também instrução de higiene bucal e aplicação de flúor, além da distribuição de kit de escovação, pipoca e picolé.