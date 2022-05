Ideia é desenvolver e aprimorar competências de empreendedores - Marcos Fabrício

Publicado 31/05/2022 08:00

A Prefeitura lançou em 24/05, no Cine Henfil (Centro), o programa Avança Maricá, que busca desenvolver e aprimorar as competências de quem pretende abrir seu próprio empreendimento ou desenvolver as micro e pequenas empresas do município.

São mais de 800 vagas disponibilizadas em oficinas e cursos, com temas como noções de administração e marketing digital, com profissionais do Sebrae-RJ. Além disso, o programa prevê a seleção de 30 empreendedores para uma aceleradora de empresas.

"O desafio do programa é qualificar o empreendedor local, que percebe as oportunidades que a cidade oferece e que encontre nessa formação um referencial. O Avança Maricá é fundamental para que a cidade das oportunidades possa ter empreendedores com capacidade de gestão e resolução, prospectem o futuro e desenvolvam Maricá", disse Fabiano Horta, após a assinatura do convênio.

Durante a solenidade, uma palestra online de Eduardo Moreira foi transmitida. Na explanação, o economista afirmou que Maricá é a prova de que existe alternativa aos monopólios privados que vêm se formando na chamada Nova Economia, com grandes conglomerados dominando setores inteiros do mercado, como o transporte de mercadorias ou o fornecimento de energia. "A cidade é um modelo para um conceito do qual sempre falo em meus artigos e livros, que é o de construção de riqueza na comunidade", afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, comentou sobre a busca da Prefeitura por uma política pública para cada segmento da economia. "O prefeito sempre nos cobra projetos que afastem a economia da dependência dos royalties do petróleo. O prestador de serviço tem uma população que conta com recursos para consumir, graças à circulação de dinheiro induzida pela moeda Mumbuca, pelo Renda Básica de Cidadania e outros programas. Maricá já tem o cliente e o crédito para o empresário, que agora terá a qualificação adequada para impulsionar seu negócio e a economia da cidade", completou.

Maricá ganha um pacote de estímulo, desenvolvimento de ciência e tecnologia

Diretor-presidente, Celso Pansera, apresentou projetos do ICTIMClarildo Menezes

Maricá lançou em 23/05, no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) de Ubatiba, um pacote de estímulo à inovação social e ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, que inclui a incubadora de startups e os arranjos produtivos de ciência médica, alimentação e cultura.

Entre eles, o programa Bem Viver Alimentar que visa o financiamento por meio de compras para escolas, hospitais e para o Restaurante Municipal Mauro Alemão de alimentos típicos da região, além de um moderno sistema de produção de alimentos orgânicos por meio de estufas e os laboratórios abertos de saúde que terão núcleos de biologia molecular, imunologia e testes sorológicos, cultura celular, cultura de bactéria, bioimagem, genômica e produção de proteína recombinante.

Durante a solenidade, o prefeito Fabiano Horta destacou a presença maciça de reitores e professores da UFRJ, UFF, Uerj, Uenf, Unirio e Faperj, reafirmando o compromisso de ser um parceiro permanente para a construção de uma sociedade mais justa.

"Queremos deixar um grande abraço para vocês hoje porque abraço é um elemento simbólico. Estejam conosco, como polo de construção, resiliência, polo de quem tem o credo de que o saber e a pesquisa precisam ser difundidos. A cidade de Maricá quer ser uma parceira permanente nesse processo. Sintam-se abraçados pelo ICTIM. Viva a ciência, viva Maricá, viva o ICTIM", frisou.

Os 250 aparelhos de respiração mecânica não-invasiva; o convênio para a oferta de 20 bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica para o desenvolvimento de pesquisas; o projeto "Jornada Sim, Eu Posso!" de erradicação do analfabetismo e a construção da Casa da Ciência (planetário) no CEPT de Itaipuaçu também ganharam destaque.