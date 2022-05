Lançamento da Biotec Maricá foi realizado na sede da Codemar - Evelen Gouvea

Publicado 31/05/2022 08:00

O lançamento da Biotec Maricá, a empresa pública que vai transformar produtos naturais em sustentáveis, foi no dia 25/05, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Pensando um futuro sustentável, a iniciativa nasce com duas entregas significativas: a criação de camarões para consumo local/exportação e a farmacopeia (laboratórios para criação de medicamentos a partir de plantas medicinais, que começam a ser construídos já no segundo semestre).

O polo produtivo e de pesquisa de camarão está sendo instalado na Fazenda Pública Municipal Joaquin Piñero, no Espraiado. Serão dez tanques, cada um com capacidade de 450 mil litros, que vão produzir duas toneladas de camarão a cada despesca, totalizando 60 toneladas por ano. Outros 20 tanques de 500 e 1000 litros serão disponibilizados para pequenos produtores.

Vale destacar que, até o final do ano, o Centro de Inovação e Aquicultura de Maricá (Ciamar) estará completamente instalado, com todos os critérios exigidos pelo Selo de Inspeção Federal (SIF) que atesta a procedência e os cuidados tomados durante o processo de industrialização do produto, dando ao município autorização para exportar camarão.

Na Farmacopeia, será montado um arranjo produtivo de plantas medicinais, onde os agricultores locais serão orientados a cultivar 20 plantas selecionadas por professores da UFRRJ, que darão origem a remédios para uso de pessoas e animais.

Outro eixo de atuação da empresa é o programa Maricá Mais Oportunidades, que criará duas linhas de fomento para a agricultura local: plantas medicinais e cogumelos para abastecer os laboratórios com cultivo de tomate para merenda escolar e comercialização nas feiras agroecológicas.

Com o Programa de Integração Setorial, setores econômicos em dificuldades têm um apoio, como as cooperativas de costureiras, que terão capital de giro garantido para a produção de toalha de mesa, avental e guardanapos de pano, utilizados pelo setor alimentar.

Prefeitura inaugura laboratório para monitorar rios e lagoas

No local, serão feitas análises da água, sedimentos e fauna dos corpos hídricos da cidade - Elsson Campos

Maricá deu mais um importante passo rumo à revitalização de lagoas e rios da cidade com a inauguração, em 26/05, do Laboratório de Pesquisa e Inteligência Ambiental, parte de um complexo com seis laboratórios de análises. A parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) trabalha com micro-organismos para o tratamento de esgoto, que vem sendo implantado na cidade desde 2020.

Nas instalações do biocentro (Parque Eldorado), os pesquisadores fazem análises qualitativas e quantitativas de organismos vivos, de partículas de microplástico, de matéria orgânica em decomposição, de nutrientes, entre outros, a partir das amostras de água e dos sedimentos coletadas periodicamente nos corpos hídricos (lagoas, rios e canais) da cidade.

O investimento da Prefeitura no programa, previsto para três anos, totaliza R$ 68 milhões e prevê monitoramento da balneabilidade das praias no entorno das lagoas, a formação de técnicos na área de meio ambiente, pelo Programa de Aperfeiçoamento Técnico-Científico, e a verificação da qualidade da água dos poços artesianos, trazendo segurança. Maricá tem o maior número de poços artesianos per capita do país, são cerca de 7 mil.

Vale lembrar que em novembro de 2021, o primeiro lançamento de bioinsumos sólidos e líquidos no Canal da Cidade (Centro), marcou o início do processo de revitalização das lagoas com micro-organismos vivos. As primeiras análises mostraram uma elevação da biodiversidade, especialmente da fauna bentônica (pequenos animais que vivem enterrados ou rastejando na camada de areia ou lodo) e a redução de 70% na mortandade dos camarões, que reflete no aumento da produção do crustáceo.