A demonstração dos equipamentos foi realizada em escola da região central - Elsson Campos

Publicado 31/05/2022 08:00

A partir de agora, as escolas públicas de Maricá vão contar com um conjunto de novas tecnologias para serem usadas em sala de aula: os professores ganham lousas digitais e os alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tablets com acesso à internet. Há ainda kits de robótica, salas multiuso e laboratórios móveis com netbooks. A demonstração dos novos equipamentos foi no dia 24/05, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

"Temos uma travessia a fazer para absorver todo esse mundo digital e dinâmic que vai trazer um jeito de pensar diferente ao nosso universo escolar. Esse é o desafio. A gente já sai daqui comprometido com a entrega, com a interação, pelo acesso a tudo isso que é novo. E vivendo uma nova realidade, de um mundo que está sendo transformado", declarou o prefeito Fabiano Horta, durante a solenidade.

As 200 lousas digitais adquiridas pela Prefeitura são sensíveis ao toque, com sistema Android e um importante recurso pedagógico: um display interativo que fica protegido quando a lousa estiver fechada. Estas se somam às 62 já existentes nas salas de aula das unidades da rede pública de ensino.

Vale lembrar que os professores da rede já haviam recebido auxílio conectividade para a aquisição de equipamentos tecnológicos de livre escolha. Por isso, dessa vez, não receberão tablets. No entanto, a equipe técnica da secretaria terá à sua disposição 77 desses dispositivos.

Com os 15.600 tablets, os estudantes terão acesso ao reforço dos conteúdos estudados em sala de aula, pela plataforma Conecta Maricá.

Ferramentas essenciais para diversificar as aulas dos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tornando-as mais atraentes, as salas multiuso receberão kits de robótica, laboratórios móveis com netbooks para uso dos alunos, impressoras 3D, display interativo, kits de laboratórios de Física, Ciências, Biologia e roteador wi-fi para o uso de professores e alunos.

Censo da Cidadania vai mapear casas e comércios de Maricá

A cerimônia de lançamento do Censo da Cidadania, o maior projeto de pesquisa da cidade, foi no Cinema Henfil - Clarildo Menezes

O Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR) lançou, em 17/05, no Cinema Henfil (Centro), o Censo da Cidadania, o maior projeto de pesquisa já idealizado para o município. Com ele, até dezembro, todos os domicílios e estabelecimentos comerciais de Maricá terão sido mapeados, por questionários que abordarão aspectos demográfico, econômico, educacional e de mobilidade urbana, entre outros.

A iniciativa vai facilitar o planejamento da arrecadação com tributos e ajudar a se pensar o futuro da cidade, após a era dos royalties do petróleo.

"O Censo da Cidadania vai permitir o agrupamento de todas as informações sobre a população de Maricá, como numa grande central de inteligência. Todas as secretarias serão beneficiadas, pois poderão analisar diferentes características da população, de forma a garantir a melhor execução de seus serviços e programas. E é diferente do levantamento feito pelo IBGE, que é estritamente demográfico", explicou o presidente do IDR, Romário Galvão, durante o lançamento do programa, que será dividido em três fases: mapeamento, econômica e domiciliar.

A primeira, já em conclusão, é a etapa em que os pesquisadores percorrem a cidade, identificando todos os imóveis. O levantamento servirá de base para as demais etapas do projeto.

A segunda fase segue até julho e conta com entrevistas dos ocupantes de imóveis onde há atividade econômica, como lojas, indústrias, salas comerciais e de serviços, além de domicílios onde haja qualquer tipo de comercialização.

A terceira acontece entre julho e dezembro e vai contar com um questionário que permitirá à Prefeitura conhecer as famílias maricaenses detalhadamente.