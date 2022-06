Animais para adoção - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 02/06/2022 09:45 | Atualizado 02/06/2022 09:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), apoia neste sábado (04/06), das 10h às 16h, a campanha de adoção de cães e gatos do Supermarket. O evento acontecerá no estacionamento do mercado, em São José do Imbassaí. Estarão disponíveis aproximadamente 30 animais, entre cães e gatos, que foram resgatados nas ruas da cidade e passaram por cuidados – alguns já foram castrados.

Serviço:

Data: sábado (04/06)

Horário: 10h às 16h

Local: Rodovia Amaral Peixoto, km 21, São José do Imbassaí

Documentos: ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.