Caminhão recuperado pela Polícia MilitarFoto: Carlos Alberto

Publicado 01/06/2022 16:00 | Atualizado 01/06/2022 16:01

Maricá - A Polícia Militar conseguiu recuperar um caminhão que havia sido roubado, os agentes conseguiram identificar o veículo no bairro maricaense do Flamengo na tarde de hoje (01).

Foram as câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito (SEOP) que conseguiram localizar um caminhão com atitude suspeita no bairro e passaram a informação para os agentes Militares do PROEIS.

Os policiais então antes de abordar o caminhão e o motorista suspeito (que estava descarregando uma carga) fizeram um breve levantamento e constataram que o veículo tinha sido roubado na cidade vizinha, São Gonçalo.

Os agentes descobriram também que a placa do caminhão era clonada.

Na abordagem, o homem suspeito foi detido e levado a 82ª DP (Centro de Maricá) e o caminhão apreendido.