Estudantes na área de proteção ambiental do Silvado - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 03/06/2022 09:21

Maricá - Um grupo de cerca de 20 alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF) realizou uma caminhada ecológica nesta quinta-feira (02/06), na Área de Proteção Ambiental das Serras de Maricá, como parte das comemorações promovidas ao longo da semana pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, em homenagem Dia Mundial do Meio Ambiente – celebrado no próximo domingo (05/06).

Os estudantes, todos do curso técnico de meio ambiente, percorreram parte da localidade, acompanhados por agentes ambientais da Secretaria de Cidade Sustentável, e conheceram a sede da Unidade de Conservação do Silvado, onde visitaram a sala com exposições de sementes de plantas nativas e amostras de rochas do Brasil e de outros países. A caminhada pelas trilhas da região, que inicialmente iria até a cachoeira, foi encurtada devido ao tempo chuvoso.

Preservação ambiental com bases técnicas

Na atividade, os estudantes foram apresentados ao trabalho de reflorestamento das margens do Rio Ubatiba, que vem sendo feito para impedir o processo de assoreamento do corpo hídrico. "Pessoas mais velhas costumavam mergulhar neste rio e hoje nós só molhamos os pés. Isso mostra a importância da preservação ambiental e esses jovens que estão aqui assumirão essa tarefa no futuro", explicou a educadora ambiental Ana Paula Tinoco.

Além de conhecer a unidade de conservação, a visita teve o objetivo de apresentar aos jovens a variedade de profissionais que trabalham na pasta: além de biólogos, engenheiros ambientais, especialistas em licenciamento e outros. "As pessoas desconhecem, por exemplo, que para fazer a poda de uma árvore em seu quintal é necessário solicitar uma autorização. Então, esse tipo de visita serve para mostrar as funções exercidas pela secretaria", afirmou ela.

Estudantes vivenciam natureza conservada

Aluna do segundo ano, Rafaela Gonçalves, de 16 anos, estava encantada com a visita, mesmo com o roteiro mais curto. "Achei a exposição de rochas muito linda e adorei conhecer o lugar. Nunca tinha vindo aqui e queria muito ter ido à cachoeira, mas não deu por causa do mau tempo. Já nos prometeram que em outra ocasião voltaremos e estarei aqui, com certeza", disse ela.

Após as celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente, as visitas guiadas com estudantes do IFF vão continuar, visando dar aos jovens a vivência nas unidades de conservação e outras atividades, como a concessão de licenças ambientais e o trabalho de reflorestamento em diversas áreas de Maricá – como o que vem sendo feito no próprio Silvado, onde já foram plantadas mais de 30 mil mudas de árvores. Também há projetos em andamento para que os alunos possam estagiar na Secretaria de Cidade Sustentável.