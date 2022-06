Unidade Básica de Saúde de Ponta Negra - Foto: Arquivo MAIS

Unidade Básica de Saúde de Ponta NegraFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/06/2022 14:16 | Atualizado 03/06/2022 14:17

Maricá - Nossa redação publicou uma matéria sobre o caso de uma paciente que surtou e saiu quebrando tudo no Posto de Saúde de Ponta Negra, o caso aconteceu na última quarta-feira (01), link da matéria abaixo:

https://odia.ig.com.br/marica/2022/06/6415248-mulher-quebra-posto-de-saude-de-ponta-negra.html

A Prefeitura de Maricá entrou em contato com nossa redação através da Secretaria de Saúde esclarecendo o caso através de uma nota oficial:

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esclarece que zela pela preservação da integridade física dos seus profissionais e usuários, bem como dos equipamentos públicos utilizados pela população. Na quarta-feira (1º/06), a paciente chegou à Unidade de Saúde da Família de Ponta Negra relatando alteração na pressão arterial, foi atendida pelo médico, que realizou os procedimentos indicados para o quadro apresentado, medicou e a manteve em observação. Após melhora, a paciente foi liberada.

Depois do atendimento finalizado, a senhora solicitou encaminhamento para um alergista e foi orientada a fazer nova consulta para que pudesse ter avaliação adequada à nova demanda. Ela contestou a orientação e reagiu com violência. Imediatamente foi acolhida pelas equipes de enfermagem e assistência social, junto à gerência da USF, que explicaram como funciona o fluxo de atendimento e marcação de consulta, para posterior encaminhamento ao especialista. A paciente, já mais calma, compreendeu e afirmou que pretende continuar fazendo seu acompanhamento médico no local.