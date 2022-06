Participantes do projeto Espraiado de Portas Abertas - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 06/06/2022 09:37 | Atualizado 06/06/2022 09:38

Maricá - Junho é o mês dos tradicionais 'arraiás', e o Espraiado de Portas Abertas - um dos principais eventos de lazer e turismo da cidade - adotou o clima das festas típicas do período como tema de sua mais recente edição: pela primeira vez, o evento promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, ocupou o sábado e o domingo, favorecendo tanto aos visitantes, que ganharam mais tempo para curtir, quanto os comerciantes, que tiveram mais chance de faturar. Nos dois dias, o prato oferecido pelos restaurantes foi a feijoada, mas houve opções para todos, além de produtos da região e artesanato.

A Fazenda Pública Joaquin Piñero ficou lotada de visitantes neste domingo, que receberam amostras de horta de coco (cascas da fruta com mudas já plantadas), mudas de capim limão e banana desidratada, além de degustar o chá de capim limão. O local abrigou ainda as feiras de Agricultura Familiar e de Artesanato de Maricá (Feirarte). O prefeito Fabiano Horta almoçou no local e prestigiou o show de Jô Borges, que animou os presentes com muito samba.

Nos bares e restaurantes da Estrada do Espraiado, o movimento também foi grande, com direito até a espera por mesas em alguns estabelecimentos e atrações musicais espalhadas pelo circuito. A professora Adriana Pina saiu do Parque Nanci para prestigiar o evento, como costuma fazer sempre. "Agora ficou ainda melhor por ser em dois dias. Mais tempo para passear, encontrar amigos e experimentar algo diferente. Acabei de almoçar uma feijoada e estava deliciosa", afirmou ela.

Expositora constante do Espraiado de Portas Abertas, Rosângela Malinien elogiou muito a decisão de ocupar o fim de semana inteiro com a atividade. "Muito boa essa mudança, embora ontem [sábado] o tempo não tenha ajudado, hoje está excelente, com muita gente visitando e comprando", disse ela, que vende artigos de decoração e bijuterias.

Klynder Alisson, por sua vez, participava pela segunda vez do evento. Com uma barraca de camisetas e canecas personalizadas na Estrada do Espraiado, em frente à capela de Sâo João Batista, ele se disse feliz com a grande movimento de pessoas. "Como tenho também uma loja física na cidade, já percebi que estar aqui funciona como divulgação para meu trabalho diário na loja. Dá um bom retorno e estarei aqui sempre", festejou o morador de Itapeba.