Alterações no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 07/06/2022 20:43 | Atualizado 07/06/2022 20:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, está realizando importantes alterações no bairro de Inoã buscando dar mais fluidez ao trânsito. Entre elas está a instalação do sistema binário, realizado na madrugada desta terça-feira (07/06), em duas vias: a Travessa Cristiano Arleu dos Santos, muito conhecida pelos moradores como Avenida, e a Rua Joaquim Pereira de Matos. Com a intervenção, as vias deixam de ser mão dupla e passam a ter sentido único.

A partir de agora, a Travessa Cristiano Arleu dos Santos deve ser acessada pelos motoristas que estiverem na Rodovia Amaral Peixoto em direção à Maré ou ao Bosque Fundo, em Inoã. Já a Rua Joaquim Pereira de Matos passa a ser acessada no sentido oposto e será utilizada pelos condutores que estiverem na Maré ou no Bosque Fundo e queiram chegar na Rodovia Amaral Peixoto, saindo de Inoã.

“Nós já fizemos um grande choque de ordem tanto na Maré como no Bosque Fundo, mas agora chegou essa parte. São intervenções importantes, porque essa caixa de rua é muito estreita. Isso quer dizer que se está passando um carro compromete toda a extensão, já que em alguns pontos ela só tem quatro metros de caixa de rua. À medida que adotamos vai trazer segurança para motoristas e pedestres”, explicou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.

Segundo ele, a Rua Joaquim Pereira de Matos tem a caixa de rua um pouco mais larga, mas por causa da quantidade de comércios será necessário criar a vaga de carga e descarga, além de ordenar o estacionamento regular.

“A gente vai colocar sentido único também, sendo que essa alteração vai ser só no último trecho, no quarteirão que compreende a Rua João Paulo da Costa e a Rodoviária Amaral Peixoto. Já temos outras ruas que são assim. Não vamos mudar o fluxo, por exemplo, da Rua Doutor João, que tem um comércio muito aquecido. Vamos organizar Inoã, construindo vaga de carga e descarga e ordenando o estacionamento”, pontuou Marcinho.

Ordenamento na cidade toda

Entre os projetos da Secretaria de Trânsito, há a construção de um grande binário em Itaipuaçu. Vale lembrar que as equipes também realizaram alterações significativas em Ponta Negra, São José do Imbassaí e no Centro, onde atualmente refazem a sinalização já existente.

“Muita coisa ainda precisa ser feita, mas a gente vai seguir firme até que toda a cidade esteja com um trânsito mais seguro e tranquilo. Por isso, eu peço para que cada um, seja pedestre, motorista ou motociclista, faça a sua parte. E se puderem nos passar as reivindicações, serão muito bem-vindas. Queremos melhorar a fluidez no trânsito, para que a cidade tenha um trânsito de referência”, concluiu o secretário.

Para reclamações e/ou sugestões, os moradores podem entrar em contato pelo número da Sectran: (21) 96811-1257 (WhatsApp), apenas para mensagem de texto – áudios e ligações não serão registrados.