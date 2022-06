Comércio sendo interditado pela Defesa Civil - Foto: Divulgação

Publicado 08/06/2022 08:50 | Atualizado 08/06/2022 08:51

Maricá -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, realizou duas ações com resultados efetivos no início desta semana. Na primeira, os fiscais do Procon descartaram cerca de 120 Kg de alimentos impróprios para consumo em dois supermercados da rede Supermarket. Na outra, uma bomba de combustíveis de um posto Ipiranga foi lacrada por fornecer uma quantidade incompatível com os padrões da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Os fiscais estiveram nesta terça-feira (07/6) no posto de abastecimento Ipiranga, em Itaipuaçu, ao lado do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Barroco. Todas as bombas passaram por uma aferição e eles constataram a irregularidade em um equipamento que fornece gasolina e etanol, que foi imediatamente lacrado. O estabelecimento foi autuado e deverá ajustar a quantidade oferecida. Não foram encontrados problemas na qualidade do combustível fornecido.

Já a fiscalização nos supermercados da rede Supermarket ocorreu na segunda-feira. Em Inoã, encontraram 82 Kg de alimentos impróprios, que foram descartados e o estabelecimento autuado. Na loja da mesma rede no Centro, os agentes encontraram outros 48,6 Kg sem condições de consumo, em sua maioria carnes, todos também descartados. Assim como o primeiro, este também foi autuado.

“Nossas ações sempre são realizadas a partir de denúncias e, no caso do supermercado fiscalizado, ele é um dos campeões de denúncias na cidade. Em todos, nós autuamos e solicitamos que sejam feitos ajustes e adequações necessárias a preservar a qualidade e lisura para o consumidor final”, ressaltou Marcus Sampaio, coordenador do Procon-Maricá.

Para denunciar irregularidades em estabelecimentos comerciais, os consumidores podem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97235-7207 ou pelo telefone fixo (21) 2634-1342.