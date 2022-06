Saúde visitando futuro Centro Pediátrico - Foto: Divulgação

Publicado 09/06/2022

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu, na terça-feira (07/06), uma visita às obras do Centro Pediátrico do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, que está em fase de readequação e tem término previsto para o final deste ano. O espaço de referência terá três consultórios (podendo ser ampliado para quatro) e capacidade para 16 leitos destinados às crianças, entre enfermaria, isolamento e estabilização. Com a criação do Centro Pediátrico, os atendimentos serão otimizados, diminuindo o tempo de espera e contando também com maior aptidão técnica para acolher os pacientes.

A construção está sendo feita pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) e possuirá também área para médicos, sala de hipodermia (medicação) com seis cadeiras e espaço de recreação infantil. A secretária de Saúde, Solange Oliveira, participou da visita e destacou a importância do novo espaço para a cidade, fundamental para acolher de forma rápida e eficaz as crianças que precisarem de atendimento, além de melhorar o fluxo de acolhimento pediátrico no município.

“Existe um déficit de leitos pediátricos em toda a Região Metropolitana II, da qual Maricá faz parte. Por isso, identificamos essa necessidade e trabalhamos na reestruturação do espaço localizado no hospital, que será exclusivo para o atendimento de urgência e internação pediátrica. O Hospital Conde Modesto Leal é a unidade de porta aberta da cidade, sendo o melhor local para criar esse tipo de leito. Em breve, ampliaremos o atendimento pediátrico, como no distrito de Itaipuaçu, por exemplo”, ressaltou.

Centro Pediátrico alinhado às necessidades da população

O secretário de Governo, João Maurício, também esteve no futuro Centro Pediátrico e garantiu que acompanhar o andamento das obras no local é essencial, construindo um espaço alinhado às demandas da população. “Durante a visita, verificamos o andamento das obras da nova pediatria do Hospital Conde Modesto Leal. Temos o compromisso de humanizar ainda mais os atendimentos e, em breve, vamos poder ofertar à população um local onde as crianças serão ainda melhor atendidas e com uma estrutura otimizada”, acrescentou.

Também participaram da visita o presidente da Somar, Guthyerre Alves; o diretor geral da Fundação Estatal de Saúde de Maricá, Marcelo Rosa; o superintendente da Rede de Urgência e Emergência, Andersom Fagundes; e a primeira-dama de Maricá, Rosana Horta, incentivadora do projeto e madrinha do Centro Pediátrico.

Novo espaço amplia atendimentos realizados no Hospital Conde Modesto Leal

O Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro, atende atualmente de 1.500 a 2.000 crianças por mês, com equipe completa 24 horas por dia, com três pediatras e um neonatologista por plantão, que atendem de acordo com a classificação de risco. Nesse contexto, o Centro Pediátrico surge como uma nova referência para o atendimento pediátrico na cidade, atuando de forma ampliada ao hospital, podendo acolher um número ainda maior de pacientes, com toda a estrutura profissional e técnica.