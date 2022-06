Encontro de Astronomia em Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 10/06/2022 09:15 | Atualizado 10/06/2022 09:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, realizou o 1° Encontro de Astronomia, no auditório Manoel Lago, no Banco Mumbuca, nesta quinta-feira (09/06), com convidados de renome na Ciência do Rio de Janeiro, que palestraram para um público de cem pessoas. O evento teve como objetivo impulsionar e divulgar o conhecimento científico sobre astronomia entre estudantes, professores, pesquisadores e participantes em geral, com debates e apresentações de temas relacionados.

Os palestrantes foram o tecnologista do Observatório Nacional, mestre em Tecnologia da Informação pela Unicarioca, Alexsandro Oliveira; do astrônomo do Observatório do Valongo, doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional Daniel Mello; e do diretor do Planetário de Nova Friburgo, professor de Física e Astronomia, Reinaldo Kiss Ivaniscska Júnior; e do astrônomo amador astrofotógrafo, José Carlos Diniz.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Marco Ribeiro, ressalta que a ideia de debater astronomia surgiu de um dos membros da pasta. “Esse primeiro encontro foi um sucesso! Trouxemos feras no tema e vamos realizar outros com diversas programações. Esse foi um pontapé inicial para que grupos sejam formados para criação de um clube de astronomia. E com a criação do nosso observatório, que está mais perto de sair do papel, temos tudo para transformar Maricá em um centro de estudos astronômicos”, comemorou.

Livro interativo mostra movimentação dos astros

O tecnologista do Observatório Nacional, Alexsandro Oliveira, levou para apreciação dos participantes um livro interativo, onde pode ser lido e visto figuras, como o Sol, de forma interativa em uma tela de realidade virtual aumentada. “O livro mostra as áreas básicas da astronomia: estrela, planeta e galáxia. Ele foi feito de forma sintética com conceitos e demonstrações de cada área. Atrelado a isso, um objeto virtual, ou seja, uma nova linguagem para facilitar e otimizar o conhecimento”, explicou.

Participantes surpreendidos pelo alto nível do 1º Encontro

A assistente social Hudila Mônico, de 35 anos, levou o afilhado para o encontro e contou que o evento despertou o seu interesse pela astronomia. “Vim trazer meu afilhado, que é muito curioso e quer conhecer sobre tudo. Tenho também uma filha de 5 anos e vi possibilidade de ela também conhecer um pouco mais. O evento nos trouxe um conhecimento incrível”, enfatizou.

O professor de Filosofia, Padre Rafael, de 38 anos, declarou sobre a importância do debate na cidade. “Estou morando aqui em Maricá tem um ano e quando soube desse encontro fiquei super contente, porque vai alavancar o olhar científico para Maricá”, explicou.

Professora de Filosofia e Meio Ambiente do Instituto Federal Fluminense (IFF), Elaine Carvalho ressaltou a importância da astronomia na Filosofia. “Esse encontro foi sensacional! É preciso investir em ciência. Orientei um artigo científico no prêmio Novos Pesquisadores visando o desenvolvimento e o crescimento da cidade e o caminho é esse: fazer de tudo para trazer a nova geração para a Ciência e o conhecimento. O primeiro filósofo foi um astrônomo e vemos que é um estudo essencial para o desenvolvimento”, finalizou.