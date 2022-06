Vistoria Arraiá de Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 10/06/2022 16:39 | Atualizado 10/06/2022 16:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, realiza na próxima semana, a implementação do sistema binário em quatro vias (Rua 32, Rua 33, Rua 52 e Rua 53) do loteamento Jardim Atlântico, em Itaipuaçu.

A primeira via a receber o sistema binário vai ser a Rua 32. Depois, o trabalho será feito na Rua 33 e posteriormente nas ruas 52 e 53. Estas últimas ficam ao lado do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) de Itaipuaçu. Com a alteração, todas as vias passam a ter mão única.

Os motoristas que estiverem na Rua 32, vindo da Estrada dos Cajueiros e passando pela Rua 66, terão sentido liberado para a rodoviária na Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1). Na Rua 33, os condutores farão o sentido inverso, ou seja, todos que estiverem na rodoviária poderão seguir até a Rua 66 e à Estrada dos Cajueiros.

Quem estiver na Rua 52 poderá seguir pela Rua 33 em direção à Avenida Jardel Filho (antiga Avenida 2). Já os condutores que estiverem na Rua 53 seguirão pela Avenida Jardel Filho (Antiga Avenida 2) em direção à Rua 33.

Segundo o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, o sistema binário é de extrema importância para manter a segurança e o ordenamento do trânsito em Itaipuaçu.

“A mudança vai ajudar a evitar acidentes frontais, reduzindo os índices, além de contribuir para o ordenamento do trânsito, já que com a via em mão única conseguiremos definir a distribuição de vagas ao longo do percurso, os locais de vagas regulamentadas, preferenciais e de carga e descarga. Poderemos ainda criar ciclovias nessas ruas”, explica Marcinho.