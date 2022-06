Expo Valley em Itaocaia Valley, Itaipuaçu. - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2022 18:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove neste fim de semana (entre os dias 17 e 19/06) a primeira edição do Expo Valley, que promete agitar um novo roteiro de turismo rural da cidade na região de Itaocaia Valley, distrito de Itaipuaçu. O evento organizado pela Secretaria de Promoção e Projetos Especiais acontece na histórica Fazenda Itaocaia, famosa por ter recebido no século 19 a família imperial brasileira e o naturalista inglês Charles Darwin, autor da célebre Teoria da Evolução das Espécies.



O evento gratuito começa sempre às 14 horas, de sexta-feira (17/06) a domingo (19/06). Entre as atrações, estão shows com artistas locais e outros de renome nacional, como a violonista mato-grossense Bruna Viola, conhecida por sua extrema habilidade na viola caipira, que se apresenta no sábado (18/6). Fechando o evento no domingo, o Expo Valley recebe o cantor e compositor Renato Teixeira, autor de clássicos da música brasileira como “Romaria” (eternizada na voz de Elis Regina) e “Tocando em Frente”, que tem inúmeras regravações de artistas que vão desde Maria Bethânia até Paula Fernandes. A programação musical se inicia a partir das 18 horas.



Além dos shows, o Expo Valley terá ainda apresentações culturais, artesanato, espaço de gastronomia e a Exposição Caminhos de Darwin. Haverá também um espaço para crianças, palestras, oficinas e venda de produtos orgânicos e rurais. Para o secretário José Alexandre Almeida, o objetivo é apresentar um novo roteiro de turismo rural que está nascendo em Maricá.



“O desafio de transformar um destino, e torná-lo referência, só é possível quando temos gestores que pensam e trabalham na mesma direção. É nesse sentido que trabalhamos o turismo rural como um importante atrativo para a promoção da cidade num curto prazo para a geração de fluxo e de oportunidades aos moradores e empreendedores locais. O Espraiado de Portas Abertas segue essa tendência, e a Expo Valley vai nesse mesmo caminho” afirma o secretário.



José Alexandre disse ainda que a região de Itaipuaçu, em especial o bairro de Itaocaia Valley, passa a integrar a estratégia de promoção do município por meio do circuito Vem Viver Itaocaia Valley. “Serão mais de 30 estabelecimentos participantes que, de forma planejada e organizada, irão oferecer aos agentes de viagens e operadores de turismo um roteiro completo, com meios de hospedagens, restaurantes, atrativos turísticos e eventos temáticos”, explicou.



A programação completa está em www.conhecamarica.com.br. Este é mais um evento que compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a criação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.

Expo Valley



Local: Fazenda Itaocaia – Bairro Itaocaia Valley – Maricá



Data: 17 a 19 de junho







VEJA COMO SERÁ A PROGRAMAÇÃO MUSICAL:







Sexta-feira (17/06):



18h – Douglas Kali



20h – Cesário Ramos







Sábado (18/06)



16h – Maiara Coboski



21h – Bruna Viola







Domingo (19/06)



15h – Rhoan Victor



18h – Guga Sales



21h – Renato Teixeira