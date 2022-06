Corpus Christi em Maricá - Foto: Fernando Silva

Corpus Christi em MaricáFoto: Fernando Silva

Publicado 13/06/2022 14:24 | Atualizado 13/06/2022 14:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenação de Assuntos Religiosos, apoia a tradicional montagem do tapete de sal para o dia de Corpus Christi, que será na quinta-feira (16/06), coincidindo com sessenta dias depois da Páscoa. Dedica à celebração da presença de Jesus Cristo vivo na eucaristia, a solenidade de Corpus Christi é uma grande festa em que os fiéis montam os tradicionais tapetes artísticos de sal nas ruas. Em Maricá, na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Após a celebração da missa, na Igreja Nossa Senhora do Amparo, no Centro, eles saem em procissão por cima dos tapetes. O tema do Corpus Christi deste ano é “Família e Eucaristia: Vocação e Caminho da Santidade”.

“O Corpus Christi é uma data importantíssima celebrada pela igreja católica e que comemora a instituição da eucaristia. Com muita alegria, este ano voltaremos a decorar a Avenida Nossa Senhora do Amparo com os tapetes coloridos e a linda procissão em que, novamente, o povo poderá participar dessa comemoração em adoração a representação do ‘Corpo’ e do ‘Sangue’ de Cristo”, fala a coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado.

Confira a programação:

7h – Benção e início da confecção dos tapetes

8h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Amparo

9h – Exposição ao Santíssimo Sacramento

12h – Angelus

13h – Encerramento da Adoração

15h – Missa Solene seguida de Procissão com o Santíssimo e Benção Final

Intervenções no trânsito

Os desvios e fechamento do trânsito começam na quarta-feira (15/06). Um esquema especial foi montado para o tráfego de veículos. A Rua Almeida Fagundes com Álvares de Castro (Sal da Terra) e Avenida Nossa Senhora do Amparo com Rua Alferes Gomes, fecham na quarta-feira (15/06), às 22h.

No dia 16/06, serão fechadas as ruas Álvares de Castro com Avenida Pref. Odenir Costa (Rotatória), Rua Alferes Gomes com Domício da Gama (Cine Henfil), Rua Alferes Gomes com Rua Levi Ribeiro (Antiga Costa Leste) e Rua Pereira Neves com Avenida Nossa Senhora do Amparo. (Bloqueio sentido a Igreja Matriz), a partir das 6h.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), as interdições terão início no dia 15/06, às 22h, devido à chegada do material que será utilizado para a confecção dos tapetes, e só será liberada após às 21h do dia 16/06, quando a via estará limpa e segura para trânsito de veículos.