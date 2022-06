Portal da AgeRio - Foto: Divulgação

Portal da AgeRioFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:45

Maricá - Implementado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa Fomenta Maricá agora permite a emissão de boletos de pagamento via internet, podendo acessá-los em computadores, tablets e até celulares. A medida consiste em empréstimos subsidiados a empreendedores locais como suporte econômico criado durante a pandemia da covid-19.



Para ter acesso à facilidade, o beneficiário do Fomenta Maricá deve acessar o portal da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), que é a operadora de crédito contratada pela prefeitura, neste link e entrar na área de clientes, onde há um novo ambiente exibindo os boletos, que poderão ser visualizados e impressos. Um vídeo explicando passo a passo o funcionamento do processo de emissão dos boletos está disponível aqui.

Lançado em maio de 2020, o Fomenta Maricá oferece três linhas de crédito, com recursos do Fundo Soberano de Maricá (criado e mantido com recursos oriundos da exploração de petróleo): microcrédito a juro zero, para valores entre R$ 300 e R$ 21 mil; com juros de 3% ao ano, de R$ 21 mil até R$ 40 mil; e uma linha para o microempreendedor individual (MEI), com teto de R$ 5 mil. O prazo de carência é de um ano.

"A Prefeitura já liberou mais de R$ 17 milhões em créditos para mais de mil microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de Maricá. O pequeno empreendedor está tendo acesso a um crédito facilitado, que permite a ele abrir, ampliar e fortalecer seu negócio", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, reforçando que o programa é exclusivo a pessoas jurídicas estabelecidas no município.