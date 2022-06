Previsão do Tempo - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 14/06/2022 16:29 | Atualizado 14/06/2022 16:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há possibilidade de chuva e/ou pancadas de chuva, de fraca à moderada, a partir da tarde desta terça-feira (14/06), até a madrugada de quarta-feira (15/06). O tempo fica instável em Maricá por causa do transporte de umidade do oceano para o continente, após a passagem de um sistema frontal.

O céu se manterá parcialmente nublado e com poucas nuvens, com temperatura mínima 16°C e máxima de 22°C. Os ventos de sudoeste (SW) terão intensidade fraca à moderada, já a umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

Não há previsão de chuva para a madrugada de quarta-feira (15/06) e a manhã de quinta-feira (16/06). O céu se manterá de parcialmente nublado a nublado com poucas nuvens, vento de Sul (S) à Nordeste para Leste (NE/E), com intensidade fraca a moderada. A temperatura varia entre 16°C e 24°C e a umidade relativa do ar entre 40% e 90%.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.