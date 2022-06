Ladrões furtam carro em plena luz do dia - Foto: Reprodução

Ladrões furtam carro em plena luz do diaFoto: Reprodução

Publicado 15/06/2022 12:04 | Atualizado 15/06/2022 12:04

Marica - Dois ladrões arrombaram e furtaram um automóvel que estava estacionado na Rua do Ipês no bairro do Flamengo na região central de Maricá, o roubo aconteceu na luz do dia, e aconteceu ontem (14).

Câmeras de vigilância registraram toda a ação, a dupla de ladrões arrombaram o automóvel e entraram no veículo, logo em seguida deram a partida e saíram rapidamente, furtando o carro na maior cara de pau.

O crime foi registrado na 82ª DP (centro de Maricá) e está analisando as imagens e já está a procura dos meliantes.