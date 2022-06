Bruna Viola no Expo Valley - Foto: Clarildo Menezes

Bruna Viola no Expo ValleyFoto: Clarildo Menezes

Publicado 19/06/2022 12:08 | Atualizado 19/06/2022 12:08

Maricá - O show da violinista e cantora Bruna Viola agitou a segunda noite da Expo Valley neste sábado (18/06), em Itaocaia Valley, no distrito de Itaipuaçu. O evento promovido pela Prefeitura de Maricá começou na sexta-feira e vai até este domingo (19/06) na Fazenda Itaocaia, com entrada gratuita a partir das 14h.

"Pensamos em um evento familiar e que trabalhe com o nosso turismo rural, reforçando as questões históricas. Os dois dias foram bem movimentados e esperamos receber um excelente público, também neste domingo", disse o secretário de Promoções e Projetos Especiais, José Alexandre.

Cantora mato-grossense encanta o público

Em mais de uma hora de show, Bruna Viola encantou o público cantando sucessos da sua carreira, como "Moradia", "No ponteiro da viola", "Caipira" e canções sertanejas que não saem do repertório de seus shows. Ela aprendeu com o bisavô a amar a música caipira cantada por ídolos, como Tião Carreiro e Inezita Barroso.

"É minha primeira vez em Maricá e não será a última. Adorei a energia dos maricaenses! Mesmo com chuva, eles vieram me prestigiar e cantaram todas as músicas junto comigo", disse a cantora, compositora e violeira ganhadora do Grammy latino de 2017.

Moradora de São João de Meriti, a analista de Recursos humanos Patrícia Valle, 28 anos, aprovou o show e destacou a importância da Expo Valley.

"Eu sou muito fã da Bruna Viola e adorei esse super show que Maricá ofereceu. Estou amando esse evento. É uma ótima iniciativa que movimenta o bairro e agrada a população com tudo gratuito, comentou.

Renato Teixeira se apresenta neste domingo

O evento que reúne artesanato, espaço Kids e de gastronomia e a exposição Caminhos de Darwin, sobre o naturalista inglês que se hospedou no local no século 19, será finalizado neste domingo (19/06) com show do cantor Renato Teixeira.

Com 77 anos, sendo 50 anos de carreira, o cantor e compositor paulista apresentará repertório com sucessos, como as canções “Romaria” (eternizada na voz de Elis Regina), “Tocando em Frente”, que tem inúmeras regravações de artistas que vão desde Maria Bethânia até Paula Fernandes, e “Frete”, ema da clássica série de televisão ‘Carga Pesada’.

Turismo Sustentável

Este é mais um evento que compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a implementação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com as secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais, que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.