Publicado 21/06/2022 09:03 | Atualizado 21/06/2022 09:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, liberou a Cachoeira do Espraiado e a Gruta da Sacristia para visitação turística e o banho de mar e/ou rio, mas há restrições que precisam ser seguidas, para que a segurança dos moradores e visitantes seja mantida, devido ao fundo rochoso irregular do local.

Placas foram afixadas pelas equipes da Defesa Civil em ambos os pontos turísticos para alertar os visitantes sobre os riscos geológicos e a importância do turismo consciente. Está proibida a circulação de pessoas em períodos de chuva e/ou ressacas; assim como a montagem de barracas, levar mesa e cadeiras; fazer churrascos e piqueniques; subir ou escalar nas rochas; e mergulhar e ficar embaixo das rochas, pois há risco de quedas.

“Estamos fazendo a liberação da Cachoeira do Espraiado e da Gruta da Sacristia, mas vamos deixar algumas restrições. A Sacristia também fica liberada para visitação e fotos, mas é necessário seguir as orientações das placas e as orientações que os agentes da Defesa Civil. Seguimos trabalhando para o melhor da população maricaense”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt.

Laudo sobre a Gruta da Sacristia

Após monitoramento das áreas, vistorias, consultas e pesquisas, os laudos emitidos pelos agentes da Defesa Civil estabelecem as normas, as restrições para o uso e as ações a serem desenvolvidas no manejo dos recursos naturais das Unidades de Conservação e seu entorno. A ideia é minimizar os impactos negativos, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos sistemas naturais.

A região da gruta da Sacristia está inserida no geoparque Costões e Lagunas do estado do Rio de Janeiro, que envolve porções litorâneas e abrange desde o município de Maricá até São Francisco de Itabapoana, no norte do estado do Rio de Janeiro. O local compreende áreas de interesse científico, didático-pedagógico, turístico, histórico, pré-histórico e ecológico.

Ainda segundo o laudo, por ser um ambiente natural de grande valor turístico e com legislação que define o uso, proteção e manejo, recomenda-se que o município desenvolva mecanismos permanentes no tocante da prevenção e da conscientização ambiental da região. Recomenda-se, a alteração do Auto de Interdição (T1005-2022) para o Auto de Notificação da Risco (AN-00G021-2022), além da inserção de placas de cunho educativo para que a população tenha a percepção do risco e não escale os afloramentos rochosos da área.

Lado sobre a Cachoeira do Espraiado

Na Cachoeira do Espraiado, foi constatada a presença de blocos rochosos em várias partes da margem florestada do canal principal. Há arbustos e árvores entremeados aos afloramentos rochosos e riscos de rolamento de rochas, inclusive, em períodos de baixa ou nenhuma pluviosidade. Dessa forma, mantém-se a interdição parcial (AI-GT 003-2022) ao público na margem florestada da cachoeira, uma vez que os blocos soltos naturalmente podem representar risco para os turistas no local.

Por ser um ambiente natural de grande valor turístico e com legislação que define o uso, proteção e manejo da mesma, recomenda-se que o município desenvolva mecanismos permanentes no tocante a prevenção e a conscientização ambiental da região. Assim, mantém-se a interdição parcial da cachoeira, além de inserção de placas de cunho educativo para que a população tenha a percepção do risco e não escale os afloramentos rochosos da margem florestada do canal.

Vale destacar que, a cachoeira está liberada para banho, permanecendo apenas a margem florestada com acesso proibido. Mas, sempre que os boletins meteorológicos, elaborados pelos profissionais da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, registrarem “estado de atenção” em Maricá, a interdição de toda a Cachoeira do Espraiado voltará a valer.