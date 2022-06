Unidade móvel de saúde - Foto: Divulgação

Unidade móvel de saúdeFoto: Divulgação

Publicado 21/06/2022 09:13 | Atualizado 21/06/2022 09:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta terça-feira (21/06) a aplicação da dose de reforço em adolescentes na Unidade Móvel de Saúde, que funcionará na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, das 9h às 16h. Com isso, o polo de vacinação do Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial de Maricá (Sarem) será desativado. A vacinação é destinada à faixa etária de 12 a 17 anos, que recebeu a segunda dose há, no mínimo, quatro meses, além dos adultos que ainda não receberam o reforço e precisam regularizar a imunização. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação em um dos polos.

Nesta terça-feira (21), ocorre uma repescagem geral da dose de reforço para os adolescentes na Unidade Móvel de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família (USF) Chácara de Inoã, Marinelândia e Jardim Atlântico. Lembrando que os adolescentes imunossuprimidos (com baixa imunidade) também podem receber o reforço nesses locais.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, reforçou o papel essencial da Unidade Móvel para aumentar a cobertura vacinal da população, funcionando na região central da cidade, área de fácil acesso e grande circulação de pessoas.

“A vacinação na Praça Orlando de Barros Pimentel é uma estratégia importante e efetiva para atender as pessoas que circulam pelo Centro de Maricá. Dessa forma, conseguimos vacinar os adolescentes que passam por ali para ir e voltar da escola, além dos adultos que ainda não receberam o reforço, que podem aproveitar os intervalos do dia para se imunizar. Com essa medida, nos mobilizamos ainda mais no combate à Covid-19 e buscamos facilitar ainda mais o acesso da população à dose de reforço. Vamos nos vacinar e continuar vencendo essa luta contra o coronavírus!", afirmou.

Segundo reforço para pessoas com 50 anos ou mais e idosos

A imunização de outras faixas etárias também continua. As pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores de saúde em geral e idosos já podem receber a segunda dose de reforço, voltada àqueles que receberam o primeiro reforço há, pelo menos, quatro meses. Essa população pode comparecer, das 9h às 16h, nas USF Central, Marinelândia, Jardim Atlântico, Santa Paula, São José 2, Chácara de Inoã, Ponta Grossa e Ubatiba.

Locais de vacinação:

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Adolescentes e adultos

Unidade Móvel de Saúde – Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro

Somente adolescentes

USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho

USF Chácaras de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã

USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu

Adultos e idosos

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro

USF Jardim Atlântico – Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu

USF Santa Paula – Estrada de Cassorotiba, s/n.l

USF São José 2 – Estrada da Cachoeira, s/n

USF Chácara de Inoã – Rodovia Amaral Peixoto, km 16 (ao lado do Polo Mania), Inoã

USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n

USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n

USF Marinelândia – Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho

Crianças

USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.