Qualifica Maricá - Foto: Divulgação

Qualifica MaricáFoto: Divulgação

Publicado 21/06/2022 16:40 | Atualizado 21/06/2022 16:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai divulgar na quarta-feira (22/06) a lista das pessoas sorteadas para os cursos profissionalizantes do programa Qualifica Maricá, da Secretaria Municipal de Trabalho e do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). Foram 4.359 pessoas inscritas para o sorteio feito nesta terça (21/06). O resultado será divulgado no site www.qualificamarica.com.br.

As matrículas serão realizadas nos dias 22, 23 e 24, de 9h às 20h, nos polos do Qualifica em Inoã, Itaipuaçu, Condado e Centro. Os candidatos deverão apresentar documentos de identificação civil, CPF, NIS (Número de Inscrição Social), e os comprovantes de vacinação da Covid-19, escolaridade e residência, além de fornecer um número de telefone. Aqueles que participam dos programas sociais do município e declararam isso no ato da inscrição também precisarão apresentar o comprovante de participação – 30% das mais de mil vagas são reservadas para beneficiários de programas sociais da Prefeitura e para pessoas com deficiência.

Nos dias 27 e 28 de junho, o site www.qualificamarica.com.br disponibilizará a lista de vagas não preenchidas e os candidatos aptos a fazer a matrícula. Nesses casos, a matrícula poderá ser feita de 27/06 a 1°/07. As aulas serão presenciais e começam no dia 11 de julho. Os cursos duram três meses e os alunos receberão um certificado que atesta a qualificação profissional. Entre os cursos mais procurados, na área administrativa destaque para Assistente Administrativo e Assistente de Logística. Na área do empreendedorismo, os destaques foram os cursos de Instalador de Drywall e Eletricista Instalador Predial.