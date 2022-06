Motorista de aplicativo desaparecido em Itaipuaçu - Foto: Rede Social

Publicado 22/06/2022 13:41 | Atualizado 22/06/2022 13:42

Maricá - Um motorista de aplicativo morador de Itaipuaçu desapareceu no último domingo (19).

Segundo informações da família que está desesperada, o motorista havia pego uma corrida de Maricá para o Rio de Janeiro e não deu mais notícias.

Horas após a constatação do desaparecimento, o veículo dirigido por ele foi encontrado no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, no carro os documentos do motorista também foram encontrados.

A família registrou o desaparecimento na 82ª DP (Centro de Maricá) e segue desesperada por informações do ente querido.

O alerta já foi dado e a Polícia Militar também busca encontrar o homem.