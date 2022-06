82ª DP de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

82ª DP de MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 22/06/2022 09:56 | Atualizado 22/06/2022 10:02

Maricá - Um homem foi preso na tarde de ontem (terça-feira 21) em sua loja em Inoã.

A acusação do crime: receptação qualificada.

Policiais através do serviço de investigação, chegaram até o paradeiro do homem, identificado como Gabriel Oliveira dos Santos, sua loja de aparelhos celulares no bairro de Inoã.

A prisão aconteceu por ele possuir três aparelhos de telefones celulares em sua loja, que fica na altura do Km 15 da Rodovia Amaral Peixoto.

Gabriel foi levado para a 82ª DP (centro de Maricá) onde o caso foi registrado e ele já se encontra a disposição da Justiça.