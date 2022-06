Sistema Binário em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Sistema Binário em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2022 10:28

Maricá - A partir desta quinta-feira (23/06) entra em operação a primeira etapa do Sistema Viário Binário de Itaipuaçu. O novo modelo implementado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, tem o objetivo de reduzir o número de colisões em cruzamentos; organizar o espaço viário, gerando maior fluidez no trânsito; proporcionar maior segurança para pedestres e ciclistas; criar vagas de estacionamento; além de interligar a malha cicloviária e possibilitar a sincronização semafórica.



O novo modelo binário foi apresentado nesta quarta-feira (22/06) para o prefeito Fabiano Horta em reunião realizada na sede do Centro Administrativo da Prefeitura de Maricá, em Itaipuaçu. Representantes de secretarias Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional e Empresa Pública de Transportes (EPT), além de alguns vereadores também participaram.

Implementação do sistema

O sistema será dividido em três etapas: na etapa 1, a Rua 32 terá sentido único com direção à Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1); a Rua 33 terá sentido único, com direção à Rua 66; a Rua 52 terá sentido único com direção ao Canal e a Rua 53 terá sentido único em direção à Avenida Jardel Filho (antiga Av.2). Nesta etapa, as ruas 52 e 53 terão sentido alterado entre o trecho da Avenida 02 até a Rua 33.

Ainda nesta fase serão implementadas 5 km de ciclofaixa, 1 km de ciclorrota (trechos em que bicicletas e veículos motorizados trafegam juntos, em vias com sinalização); 2.800 vagas de estacionamento regulamentado, contando com 240 vagas exclusivas (idosos, gestantes e PCDs), além de vagas para carga e descarga e 168 faixas de pedestres.

“Queremos muito essa sinergia de buscar com a população a percepção e o entendimento de que quando ordenamos um espaço estamos dando maior fluidez, segurança e capacidade de organização para todos. É um projeto continuado, para mais de ano, mas os ganhos são rapidamente percebidos e alimentados como um todo pela população”, afirmou o prefeito Fabiano Horta.

Na etapa 2, a Rua 35 passará a ter sentido único, com direção da Rua 66 para a Rua 01. Na etapa 3, as ruas 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 e 64 terão sentido único da Avenida Jardel Filho (antiga Avenida 2) com direção ao Canal. Já as ruas 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63 e 65 terão sentido único do Canal com direção à Avenida Jardel Filho. A Rua 53, a partir da Rua Ivan Lerbergue (antiga Rua 34) em direção ao Canal, permanecerá mão dupla devido ao acesso à ponte. Todas as ruas, exceto a 53, terão inversão de sentido a partir da Rua 34 em direção ao Canal.

Na Estrada dos Cajueiros, onde acontece a obra de duplicação da via, também será implementado o sistema nas Ruas 66 e 63, no trecho entre a Avenida 02 até a Rua Circular. A Rua 66 terá sentido único em direção à RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto). Já a Rua 63 terá sentido único em direção à Av.02.

Redução de acidentes

Segundo dados coletados pela Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, desde de janeiro de 2021 foram noticiados 92 acidentes de trânsito somente em Itaipuaçu, com 51 colisões em cruzamentos deixando 44 vítimas não fatais e seis vítimas fatais. Por este motivo, de acordo com o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção, o sistema binário é de extrema importância para manter a segurança e o ordenamento do trânsito em Itaipuaçu.

“A mudança vai ajudar a evitar acidentes frontais, reduzindo os índices, além de contribuir para o ordenamento, já que com a via em mão única conseguiremos definir a distribuição de vagas ao longo do percurso, os locais de vagas regulamentadas, preferenciais e de carga e descarga”, explicou Marcinho.

No sistema viário atual existem ao menos 32 pontos de conflito em cada cruzamento. No novo modelo este número será reduzido para, no máximo, três pontos de conflito. Ao final da primeira fase de implementação do Sistema Binário, os 2.500 pontos de conflito existentes em 84 cruzamentos serão reduzidos para 200.