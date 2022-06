Competidor - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 27/06/2022 09:00 | Atualizado 27/06/2022 09:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, participou neste domingo (26/6) da segunda etapa do Circuito Estadual de Pesca, organizado pela Liga Independente de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Liperj), com o apoio da Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá. Ao todo, 154 pescadores participaram, representantes de 13 equipes de diferentes municípios, que retiraram do mar 22.380 kg de peixes.

A etapa foi realizada entre a Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Av. 1) e a Rua 14 do São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu. A arrecadação, tanto do pescado quanto dos alimentos não perecíveis, entregues pelos pescadores participantes, foi doada à Igreja Cristã Renovada de Itaipuaçu, que realiza um trabalho social com moradores de rua.

Categorias e premiação:

Foram premiados os cinco primeiros colocados nas categorias juvenil, feminino, masculino, master, sênior, interequipes e melhor peça. Todos receberam troféus. Nenhuma premiação foi feita em dinheiro. Os vencedores foram: Carlos Arruda do Grupo Ratos de Pesca (1º lugar masculino); Caio Lima do Grupo Amigos e Pesca (1º lugar juvenil); Maria da Conceição do Grupo Pescadores de Elite (1º lugar feminino); Luiz Cláudio do Grupo Barra é 10 (1º lugar máster); e Wilton Pontes do Grupo Amantes de Pesca (1º lugar sênior). Já a equipe campeã foi o Grupo Ratos de Pesca, que atingiu a maior pontuação com seus integrantes nessa etapa.

De acordo com os organizadores, um dos focos da Liperj é a preservação das espécies, sejam proibidas ou com risco de extinção. Um trabalho educativo é feito com os pescadores para que entendam que a espécie pequena hoje, pode ser a espécie reprodutora amanhã. Por isso, o Ibama determina o mínimo de 12 cm para a captura, mas na nossa competição, o mínimo é de 15 cm.

Pescadores comemoram retomada de eventos

Diretora de pesca da Liperj, Selma Eliza, que também integra a Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, falou sobre a volta das competições, muito aguardada por todos.

“Há dois anos estamos nos preparando para que uma etapa seja melhor do que a outra. Hoje, o tempo não ajudou muito, o mar estava com ressaca, a costa ficou longe demais, mas os pescadores conseguiram driblar a situação e fizeram algumas capturas. Apesar disso, tivemos muitas premiações”, comemora Selma.

Circuito voltará a Maricá ainda este ano

A terceira etapa do Circuito Estadual de Pesca acontece em Charitas, a quarta etapa em Piratininga, ambas em Niterói. Já a quinta etapa do campeonato será novamente em Maricá, com a disputa sendo realizada em Itaipuaçu, próximo ao Peixão.