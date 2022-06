Agenda - Foto: Divulgação

AgendaFoto: Divulgação

Publicado 26/06/2022 17:02 | Atualizado 26/06/2022 17:03

Maricá - O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é comemorado anualmente em 28 de junho em todo o mundo e, para marcar a data, a Prefeitura de Maricá lança a campanha "Uma homenagem às nossas histórias" para honrar a trajetória das pessoas LGBTQIA+, contando suas lutas e vitórias que ultrapassam esteriótipos, recebendo acolhimento dos órgãos municipais. Para celebrar, foi montada uma programação especial, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, que contará com diversos eventos ao longo da semana, fortalecendo a luta contra o preconceito e apoiando a igualdade de direitos. A abertura oficial da Semana do Orgulho LGBTQIA+ começa neste domingo (26/06), na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com a realização do Encontro LGBTQIA+.

“A Semana do Orgulho LGBTQIA+ tem como objetivo fortalecer as políticas públicas da luta contra a homofobia e todo preconceito que enfrentam diariamente. Não é só comemoração. Precisamos ressignificar a data na defesa dos Direitos Humanos, no respeito a identidade de gênero, acesso a emprego, saúde e educação”, ressaltou Carlos Alves, responsável pela Coordenadoria Municipal LGBT de Maricá.

Uma homenagem às vítimas de homofobia está marcada para às 10h, em Inoã, na segunda-feira (27/06). A programação continua até sábado (02/07), com a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, seminário do Conselho Municipal, 1º Encontro Gays em Maricá e pré-parada LGBTQIA+ de Itaipuaçu. A data visa também conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual.

Origem da data

O Dia do Orgulho LGBT foi criado e é celebrado em 28 de junho em homenagem a um episódio da luta da comunidade gay pelos seus direitos: a Rebelião de Stonewall Inn. Em 1969, esta data marcou a revolta da comunidade contra uma série de invasões da polícia de Nova York aos bares que eram frequentados por homossexuais, que eram presos e sofriam represálias por parte das autoridades.

Diante do acontecimento, foram feitos diversos protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades norte-americanas. A 1ª Parada do Orgulho Gay foi organizada no ano seguinte (1970), para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito.

Serviço:

Semana do Orgulho LGBTQIA+

26/06, de 16h às 21h – Abertura da Semana LGBTQIA+, com realização de encontro na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

27/06, às 10h – Homenagem à Marcio Veloso, em Inoã, nas bandeiras hasteadas.

28/06, às 14h – Sessão solene na Câmara dos Vereadores em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+.

30/06, às 14h – Seminário do Conselho Municipal LGBTQIA+, no Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Rua Domicio da Gama, 259 - Eldorado, Maricá).

02/07, às 11h – 1º Encontro Gay em Maricá, Casa dos Conselhos (Rua José Custódio Soares, 175 - Boa Vista).

03/07, às 16h – Pré-Parada LGBTQIA+ de Itaipuaçu (Rua 1, esquina com a Praia).