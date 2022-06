Carro pega fogo na rua Domício da Gama em Maricá - Foto: Karla Miranda

Publicado 27/06/2022 10:05 | Atualizado 27/06/2022 10:06

Maricá - Na manhã desta segunda-feira (27) um automóvel pegou fogo e deixou pedestres assustados na Rua Domício da Gama no centro de Maricá.

Segundo informações o carro sofreu uma pane elétrica o que provocou o incêndio.

O motorista parou o carro que já estava com as chamas altas e conseguiu escapar sem se ferir, os Bombeiros foram chamados e chegaram rapidamente no local.

O fogo foi controlado mas assustou todos pelo risco de explosão, os Bombeiros conseguiram controlar as chamas e o trânsito segue lento no local.