Menino de 2 anos torturado com ferro quente - Foto: Carlos Alberto

Publicado 27/06/2022 09:23 | Atualizado 27/06/2022 09:24

Maricá - Uma criança de apenas 2 anos foi torturada e sofreu queimaduras de 1º e 2º graus na última sexta-feira (24) no bairro de Jacaroá.

Segundo informações, a mãe do menino foi pra casa de sua namorada e tiveram um calorosa discussão por conta de ciúmes e enquanto a mãe da criança foi na casa da tia de sua namorada buscar arroz a criança foi torturada. Ao voltar na casa a mãe constatou que seu filho estava com várias queimaduras nas suas costas.

A mãe perguntou o que havia acontecido e sua namorada disse que apenas tinha dado banho quente no menino e pediu para não levá-lo no hospital. Mas o menino foi queimado com ferro de passar roupas.

A criança foi levada para o hospital municipal Conde Modesto Leal aonde recebeu o tratamento adequado e foi constatado as queimaduras e a agressão.

O caso foi registrado na 82 ª DP no centro de Maricá.