Unidade móvel da Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Publicado 28/06/2022 09:23 | Atualizado 28/06/2022 09:24

Maricá - No final da tarde desta segunda-feira (27) agentes da Guarda Municipal fez com o apoio da Polícia Militar, uma operação no centro da cidade para coibir a circulação de motocicletas irregulares.

Vários motociclistas foram abordados pelos agentes na "Operação Choque e Ordem".

Todas as motocicletas com irregularidades foram apreendidas e levadas ao depósito público.

A operação foi registrada na Delegacia no Centro da cidade (82ª DP).